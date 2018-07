Marcelo Melo perde na estreia no Torneio de Washington Marcelo Melo se despediu de forma precoce do Torneio de Washington nesta terça-feira. Ao lado do croata Ivan Dodig, o brasileiro foi derrotado logo na estreia pela dupla formada pelo norte-americano Mardy Fish e o checo Radek Stepanek por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 11/9.