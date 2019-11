Marcelo minimiza inatividade de um mês antes de substituir Carli no Botafogo

Sem atuar pelo Botafogo desde 21 de outubro, Marcelo Benevenuto fará a sua volta ao time no duelo com o Corinthians, domingo, no Engenhão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor é o escolhido pelo técnico Alberto Valentim para substituir o argentino Joel Carli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

LEIA TAMBÉM > Botafogo volta a perder Carli e mudará zaga para jogo com Corinthians

Apesar da inatividade - seu último jogo foi o triunfo do Botafogo por 2 a 1 sobre o CSA, em 21 de outubro -, garante que estará em boas condições para o duelo com o Corinthians. "Venho trabalhando a parte física. Temos excelente profissionais no clube e acredito que estou 100% para corresponder à altura", disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

A péssima campanha no segundo turno do Brasileirão colocou o Botafogo em situação complicada, com apenas nove pontos somados em 14 jogos, na briga contra o rebaixamento. Apesar disso, a torcida tem lotado o Engenhão, apoio reconhecido por Marcelo.

O defensor admitiu que o time não tem correspondido em campo esse apoio, cenário que ele espera alterar neste domingo, quando vai compor a dupla de zaga com Gabriel. "Venho trabalhando a parte física. Temos excelente profissionais no clube e acredito que estou 100% para corresponder à altura", disse.

O Botafogo é o 14º lugar no Brasileirão, com 36 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.