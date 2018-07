Marcelo Moreno anuncia retorno para o Cruzeiro em rede social

BELO HORIZONTE - O atacante Marcelo Moreno anunciou nesta quinta-feira, por meio de sua página no Facebook, que acertou o seu retorno ao Cruzeiro, e disse que já na próxima tarde irá se encontrar com os novos companheiros de clube para iniciar os treinos como jogador da equipe mineira.

O jogador boliviano, que anteriormente defendeu o Cruzeiro em 2007 e 2008, comemorou a transferência para o time cruzeirense depois de ter vestido a camisa do Flamengo na temporada passada e passado pelo Grêmio em 2012.

"É com muito prazer, que gostaria de anunciar oficialmente meu retorno à equipe do Cruzeiro!! Estou muito feliz em voltar a vestir essa camisa! Hoje à tarde já me apresento e começo a treinar com a equipe! Grande abraço a todos!", disse Marcelo Moreno, que em 2008 chegou a ser o artilheiro da Copa Libertadores, com oito gols marcados, ao lado de Cabañas, do América do México.

O Cruzeiro ainda não oficializou a contratação do atacante, que segue ligado a Grêmio e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, respectivos donos de 70% e 30% dos direitos econômicos do jogador atualmente. Ele deve assinar compromisso para defender a equipe cruzeirense até o final deste ano.

Até agora, o atual campeão brasileiro já confirmou as contratações do zagueiro Vilson (ex-Palmeiras), do meia Marlone (ex-Vasco), do lateral-esquerdo Samudio (ex-Libertad) e do volante Rodrigo Souza (ex-Boa) como reforços para 2014.