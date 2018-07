Marcelo Moreno deve ser poupado na estreia do Grêmio

PORTO ALEGRE - Assim como já havia ocorrido um dia antes, o atacante Marcelo Moreno não participou dos treinamentos do Grêmio nesta sexta-feira. O boliviano naturalizado brasileiro sente dores da panturrilha direita, apesar de os exames realizados pelo jogador não terem apontado nenhuma lesão.

De acordo com o técnico Caio Júnior, a tendência é que Marcelo Moreno seja poupado na estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, neste sábado, às 21h, no Estádio Olímpico, contra o Lajeadense. Quem deve entrar no lugar dele é o argentino Miralles, que treinou entre os titulares tanto na quinta quanto nesta sexta-feira.

Desta forma, a equipe titular do Grêmio deve ter: Victor; Mario Fernandes, Saimon, Grolli e Júlio César; Fernando, Léo Gago, Marco Antônio e Douglas; Kléber e Miralles. Marcelo Moreno, mesmo com as dores, vai permanecer concentrado junto com o grupo.