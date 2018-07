Marcelo Moreno diz em twitter que não vai trocar o Grêmio pelo Palmeiras

SÃO PAULO - Em seu Twitter (https://twitter.com/MM9oficial), o atacante Marcelo Moreno escreveu que ficará no Grêmio até 2015, e se disse muito feliz por isso. O jogador era um dos cinco que o Palmeiras queria envolver na negociação do argentino Hernán Barcos, que já se despediu do clube e dos amigos.

O Palmeiras contava muito com Marcelo Moreno, principalmente porque ele tem a mesma posição de Barcos e poderia suprir a ausência do argentino, o melhor jogador do Palmeiras até então. A recusa de sua transfência joga um baldo de água fria nas pretensões do clube paulista, que agora terá de buscar outros nomes para a função. Pelo que escreveu em seu twitter, Moreno não queria deixar Porto Alegre.

O diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, disse em sua entrevista nesta sexta-feira à tarde, com Barcos ao seu lado, que os jogadores relacionados na negociação do argentino ainda não estavam confirmados plenamento. Comentou também que o Palmeiras tinha outras duas opções gremistas, mas que gostaria de apostar primeiro no nomes oferecidos: Vilson, Léo Gago, Rondinelly, Leandro e Marcelo Moreno. Marco Antônio, ex-Portuguesa, chegou a ser oferecido também, mas depois o clube gaúcho retirou seu nome da transação.

O Palmeiras deverá definir até este sábado o nomes dos cinco jogadores que receberá do Grêmio.