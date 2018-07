Marcelo Moreno diz que não joga mais pelo Grêmio com Luxemburgo

SÃO PAULO - Marcelo Moreno preferiu ficar no Grêmio para disputar a Copa Libertadores em vez de aceitar a proposta do Palmeiras, na negociação que envolveu a ida de Barcos para o Sul. O atacante boliviano, no entanto, está em baixa no clube gaúcho e já avisou que dificilmente vai jogar novamente com a camisa tricolor.

Com a chegada de Barcos e do chileno Vargas, Marcelo Moreno perdeu espaço no Grêmio e não tem sido relacionado nem para ficar na reserva. Agora, ele já pensa no seu futuro, apesar de ter contrato com o clube por mais três temporadas.

“Acredito que com o professor Luxemburgo não vou jogar mais no Grêmio. Enquanto ele estiver no Grêmio eu não vou jogar mais. Isso está claro para mim. Por isso, até junho vou tomar uma decisão”, afirmou o atacante, convocado para a seleção boliviana, ao jornal El Deber.

No ano passado, Moreno foi o artilheiro do Grêmio com 21 gols. Agora, além da concorrência com Barcos e Vargas, ele ainda precisa brigar por vaga no time com Kleber e Willian José, por exemplo.

Marcelo Moreno entrou em uma polêmica em fevereiro ao se negar ir para o Palmeiras. O atacante era o principal nome que o clube paulista queria na troca com Barcos, mas o boliviano preferia jogar a Libertadores pelo Grêmio, o que acabou não se concretizando.

Afastado do time principal do Grêmio, Marcelo Moreno agora treina na equipe C, enquanto aguarda alguma proposta para poder deixar Porto Alegre.