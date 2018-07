Marcelo Moreno é absolvido no STJD e 'reforça' Cruzeiro O atacante boliviano Marcelo Moreno, do Cruzeiro, pode respirar mais aliviado. Nesta segunda-feira, o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio, em julgamento por ter dado uma cotovelada no zagueiro Bruno Uvini, do Santos, no duelo entre os clubes no último dia 17, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.