Marcelo Moreno é liberado, mas deve desfalcar Flamengo

RIO - O boliviano Marcelo Moreno já está recuperado de um estiramento muscular na coxa direita, mas não deve enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira, fora de casa. Ele ainda teria de fazer um trabalho físico mais específico e pode até nem viajar para a capital goiana. Mas também há um outro motivo que deve motivar essa decisão da comissão técnica do Flamengo. O substituto Hernane foi o nome do jogo no clássico de domingo, contra o Fluminense.

Ele marcou dois gols e participou do outro na vitória por 3 a 2 sobre o rival. Foi a melhor apresentação de Hernane no Flamengo. O técnico Mano Menezes, por isso, pode não acelerar a volta de Moreno, que seria uma opção para o confronto do próximo domingo, contra o São Paulo, em Brasília.

Para armar a equipe, Mano vai ter de abrir mão do zagueiro González, convocado pela seleção chilena para amistoso contra o Iraque, também quarta-feira, na Dinamarca. Dessa forma, deve promover a estreia do zagueiro Chicão, ex-Corinthians. O atleta ficou no banco de reservas durante o clássico e havia a expectativa de que pudesse atuar, assim como André Santos - que jogou e se destacou domingo no Maracanã.