Marcelo Moreno é peça fundamental no time campeão do Cruzeiro

A Bolívia ocupa a 103ª posição do ranking de seleções na Fifa. É o pior time da América do Sul e saco de pancadas nas competições que disputa, até mesmo quando leva os seus jogos como mandante para a altitude de La Paz, onde o ar é rarefeito. Mas há entre os bolivianos um jogador talentoso: Marcelo Moreno.

O boliviano é o destaque do Cruzeiro. Cabe a ele finalizar boa parte das jogadas criadas por Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Cia. Com faro de gol e pontaria precisa, Marcelo Oliveira não costuma vacilar. O atacante, no entanto, não se destaca apenas pelos gols. Ele também costuma dar bons passes para os companheiros balançarem as redes.

Emprestado pelo Grêmio, dificilmente ele voltará ao Rio Grande do Sul no próximo ano. Na semana passada, por exemplo, ele bateu boca pela imprensa com o dirigente gremista Duda Kroeff, que afirmou que o Tricolor gaúcho não precisa mais dele por já contar com o argentino Barcos.

Marcelo Moreno, que já havia defendido o Cruzeiro em 2007 e 2008, se adaptou muito bem a Minas Gerais. Não demorou muito tempo para reviver os velhos tempos, quando conquistou o Campeonato Mineiro de 2008 e foi artilheiro da Libertadores daquele ano para voltar a cair nas graças da torcida.

Hoje, o atacante é peça fundamental na engrenagem montada pelo técnico Marcelo Oliveira. Se não está com as bolas nos pés, atrai a marcação dos zagueiros e, assim, abre espaço para a chegada dos homens de meio-campo.