Marcelo Moreno espera repetir boa fase no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Confirmado como novo reforço do Cruzeiro no fim do ano passado, o atacante Marcelo Moreno foi apresentado oficialmente à imprensa somente nesta quinta-feira. Logo em suas primeiras palavras, o jogador mostrou o desejo de reviver a grande fase que atravessou em sua primeira passagem pelo clube mineiro, entre 2007 e 2008, até para deixar para trás a impressão ruim dos últimos dois anos, nos quais esteve muito abaixo do esperado pelo Grêmio e pelo Flamengo.

"Quero ter o privilégio novamente de poder mostrar o meu futebol aqui e ganhar o meu espaço. Aqui no Cruzeiro tem grande jogadores, que acabaram sendo os melhores do Campeonato Brasileiro no ano passado. A concorrência vai ser muito grande, não vai ser fácil, mas vou treinar, batalhar para conseguir o meu espaço", declarou.

Marcelo Moreno chegou ao Cruzeiro com o apoio da torcida, que chegou a carregá-lo nos ombros no desembarque em Belo Horizonte. Muito pelo que fez na Libertadores de 2008, quando terminou a competição como um dos artilheiros, com seis gols. No total, foram 21 em 36 jogos na primeira passagem pelo clube mineiro.

"Foi aquela Libertadores que me revelou para a América do Sul e para o mundo. Eu quero voltar a mostrar o meu futebol aqui. Tenho que fazer o que eu fiz em 2007 e 2008, marcar muito gols, trabalhar sério, ser profissional. Espero estar no melhor nível possível para poder brigar por uma posição no time", disse.

Se a torcida do Cruzeiro mostrou seu carinho por Marcelo Moreno, o atacante também revelou sua adoração pelo clube e revelou ter aceitado rapidamente a proposta para voltar a Belo Horizonte e deixar o Flamengo, onde viveu uma fase apagada no segundo semestre do ano passado e acabou indo parar na reserva.

"Eu não demorei nem 30 segundos para dar o 'ok' e confirmar o meu interesse de retornar ao Cruzeiro. É um time que eu sou torcedor também, que eu visto a camisa. Hoje estou recebendo a oportunidade de estar aqui abraçado pelo torcedor cruzeirense e isso me deixa muito feliz. Me dá uma confiança a mais para mostrar o meu futebol e espero que essa confiança que eu tive aqui, eu possa ter novamente no Cruzeiro", comentou.