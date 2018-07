Marcelo Moreno não treina e deve desfalcar Grêmio De contrato renovado, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deverá contar com Marcelo Moreno para escalar o Grêmio para a partida de domingo, diante do rebaixado Figueirense, no Orlando Scarpelli. O jogador da seleção boliviana está com uma tendinite no tendão de Aquiles e não treinou nesta sexta-feira no Estádio Olímpico.