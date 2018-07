Marcelo Moreno prevê Brasileirão mais difícil após pausa para a Copa

Atual campeão nacional, o Cruzeiro começou bem a defesa do seu título, tanto que liderou o Campeonato Brasileiro até a parada em razão da Copa do Mundo. O atacante Marcelo Moreno, porém, garante que o time mantém os pés no chão e não acredita que vai ter facilidades para ser bicampeão. Ele lembrou, inclusive, que os concorrentes se reforçaram nas últimas semanas, o que deve acirrar a disputa pelo título.

"Todos os times se reforçaram nessa parada da Copa do Mundo. Vai ser um campeonato bem mais disputado do que o anterior, com todo mundo querendo ganhar do Cruzeiro, o atual campeão brasileiro", afirmou Marcelo Moreno, que também viu o seu time se reforçar com o zagueiro Manoel e os atacantes Neilton e Marquinhos.

Com 19 pontos somados em nove rodadas, o Cruzeiro tem vantagem de três para o vice-líder Fluminense. Para seguir na frente, Moreno destaca a importância do seu time não tropeçar em casa. "Temos que estar bem concentrados, sabendo que as vitórias em casa são muito importantes, independente do adversário que venha jogar com a gente", disse.

Essa meta começa nesta quinta-feira, quando o Cruzeiro vai receber O Vitória, no Mineirão. E Moreno conta com o apoio do torcedor para fortalecer o time em campo. "O grupo sentia falta (da torcida). Conversamos muito na intertemporada e com certeza sentimos saudade da torcida, do campo. Estamos preparados e esperamos que nesta partida a China Azul possa nos apoiar como sempre faz", afirmou.