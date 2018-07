Marcelo Moreno projeta 'noite iluminada' do Cruzeiro na quarta

Campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência, o Cruzeiro agora projeta outra façanha para esta quarta-feira, quando enfrentará o arquirrival Atlético-MG no jogo de volta da final da Copa do Brasil, no Mineirão. Derrotado por 2 a 0 no duelo de ida da decisão, o time comandado por Marcelo Oliveira precisará de uma vitória elástica para ficar com este novo título nacional. Para isso, o atacante Marcelo Moreno está projetando uma "noite iluminada" diante do adversário.

"A gente conhece cada um dos nossos companheiros, o grupo, a gente confia que tudo pode acontecer. O nosso time é capaz de mostrar grandes coisas. A gente espera que o time esteja em uma noite iluminada", ressaltou o jogador, lembrando que a força do conjunto é uma grande arma cruzeirense nesta finalíssima.

Caso conquiste a Copa do Brasil, o Cruzeiro irá repetir a tríplice coroa que obteve em 2013, quando também se sagrou campeão estadual, do Brasileirão e ficou com a taça do segundo torneio mais importante do País.

"Não vai ser fácil, (O Atlético) é um time que joga bem, mas a gente confia no nosso potencial e todo mundo se respalda no trabalho durante todo o ano. Uma confiança a mais. O título brasileiro era importante para cada um dos jogadores. A gente queria isso, queríamos ser campeões brasileiros, chegar com moral e impor respeito dentro do Mineirão. O time está preparado. O time está bem, todos vão estar à disposição do Marcelo Oliveira, o grupo todo. Todos estão preparados para uma grande final", completou Marcelo Moreno, em entrevista coletiva.

Com 14 gols, Marcelo Moreno divide hoje a vice-artilharia do Brasileirão com Barcos, do Grêmio, enquanto Ricardo Goulart, também da equipe cruzeirense, é um dos atuais artilheiros da competição, com 15 bolas na rede, ao lado de Fred, do Fluminense, e Henrique, do Palmeiras. Agora, porém, a dupla celeste terá de mostrar a eficiência ofensiva que faltou aos dois no confrontos de ida da decisão diante dos atleticanos.