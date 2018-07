Marcelo Moreno revela torcida para não ter de retornar ao Grêmio

O atacante Marcelo Moreno não gostou nada das declarações do diretor de futebol do Grêmio, Duda Kroeff, que sugeriu nesta terça-feira, em entrevista a uma rádio gaúcha, que o Cruzeiro deveria comprar os direitos federativos do centroavante e ficar com ele de uma vez. "Lá (no Cruzeiro) que ele joga mais, joga bem, o Cruzeiro teria que fazer um esforço para comprá-lo", afirmou o dirigente.

Horas depois, Moreno enviou uma nota à imprensa rebatendo as declarações. "Fui surpreendido com a entrevista de um dirigente gremista, que, ou está chamando os seus antecessores de burros por terem contratado o artilheiro do clube na temporada de 2012 com 22 gols. No mínimo, está sendo pouco inteligente ao desvalorizar um ativo do clube que está em alta no mercado", reclamou o atacante.

Titular absoluto do Cruzeiro, brigando pelos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil, Marcelo Moreno tem contrato por empréstimo só até o fim do ano e teria que retornar ao Grêmio, que não faz questão de tê-lo, mas também não quer renovar o empréstimo.

"Eu, se fosse presidente do Grêmio, não nomearia uma pessoa que desmerece o seu próprio patrimônio. Afinal, que atleta gostaria de jogar em um lugar onde se sente desvalorizado pela própria diretoria? Tomara que esse dirigente tenha poder e autonomia suficiente para facilitar mesmo a minha saída do Grêmio! Vou torcer muito para que o poder dele no clube seja maior do que a necessidade dele em dar entrevistas infelizes como essa."