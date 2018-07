Marcelo Moreno treina e aguarda STJD para jogar O atacante Marcelo Moreno treinou normalmente nesta terça-feira no Estádio Olímpico e, no que depender da parte física, está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o clássico de domingo, contra o Inter. A partida da última rodada do Brasileirão vale uma vaga na fase de grupos da Libertadores e também será a última da história da velha casa do Grêmio.