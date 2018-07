Marcelo Moreno volta aos treinos no Grêmio

O técnico Caio Júnior também aproveitou o treino para testar uma formação diferente no meio-campo. O esquema com dois volantes e dois meias, que deu errado na derrota para a Lajeadense, no sábado, deu lugar a uma formação em losango, com Fernando centralizado, Léo Gago pela esquerda, Marco Antônio na direita e Douglas como armador central.

"Ainda estou em busca de uma identidade, de um sistema ideal para o time. Eu sou um adepto da velocidade, gosto que a equipe jogue pelos lados. Eu observei que com os jogares que nós temos, com a característica do grupo, é melhor encontrar um sistema mais adequado", explicou o treinador.

Desta forma, o Grêmio vai entrar em campo para pegar o Canoas, às 19h30, com: Victor; Mário Fernandes, Saimon, Douglas Grolli e Julio Cesar; Fernando, Léo Gago, Marco Antônio e Douglas; Kléber e Marcelo Moreno.

NOVA CHANCE - Eterna promessa das categorias de base do Grêmio, o meia Mithyuê foi emprestado para o Juventude até o final do Campeonato Gaúcho. O jogador, ainda na juventude, foi considerado o sucessor de Falcão no futsal. Contratado pelo Grêmio em 2008, ele nunca conseguiu se firmar no Olímpico. No ano passado ele defendeu o Atlético-PR, também por empréstimo.