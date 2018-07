Marcelo mostra satisfação com atuação em amistoso com a Rússia

LONDRES - O lateral-esquerdo Marcelo saiu de Londres com a certeza de que agradou ao técnico Luiz Felipe Scolari. Ele teve grande atuação no empate com a Rússia, deu o passe para o gol salvador de Fred e está confiante em ter garantido um lugar no grupo que vai disputar a Copa das Confederações. O lateral-esquerdo do Real Madrid ficou muito feliz com sua atuação, mas entende que o mais importante foi o comportamento da seleção quando estava em desvantagem.

"O importante foi que não nos desesperamos com o gol deles e isso foi fundamental para buscar o empate. No final poderíamos até ter vencido", disse o jogador na zona mista do estádio Stamford Bridge, realizada com frio intenso a céu aberto, na beira do gramado.

Marcelo reconhece que não está em sua melhor forma porque voltou recentemente de contusão, mas acredita que já pode jogar 90 minutos sem problemas. "Estou me sentindo bem e consegui ajudar a seleção. Isso me deixa feliz".

Ele destacou a raça com que entende que a seleção jogou nesta segunda-feira e também elogiou bastante Fred por estar bem colocado no lance do gol. "O Fred fez o trabalho sujo que todo atacante faz e foi recompensado".

Sobre o fato de ter passado à frente de Filipe Luis na briga pela posição, procurou ser polido. "O mais importante agora é ajudar a seleção, que precisa vencer uma partida".