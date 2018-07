Marcelo muda Cruzeiro para pegar o Huracán na Copa Libertadores

O Cruzeiro entra em campo neste sábado para enfrentar o Tupi, pelo Campeonato Mineiro. Mas o técnico Marcelo Oliveira já está pensando na próxima partida da equipe na Copa Libertadores, contra o Huracán, na terça-feira. E, nesta sexta-feira, avisou que o time titular terá mudanças em relação ao que empatou sem gols na estreia na competição sul-americana.

Em entrevista coletiva, o treinador adiantou apenas uma das possíveis alterações que fará na equipe titular. Willians ganhará chance no meio-campo. "Devo jogar terça-feira com Willians. O Willian Farias será opção de banco", revelou o técnico. "O forte do Willians é marcação. Nessa função, é muito importante, porque jogamos com time ofensivo."

Se perdeu espaço entre os titulares na Libertadores, Willian Farias começará jogando no Estadual. Não será a única mudança para o confronto com o Tupi. "Teremos algumas modificações para essa partida. Manoel e Bruno Rodrigo irão compor a zaga, com o Willian Farias fazendo a proteção à frente deles. Teremos laterais que passam muito, como é o caso do Pará e do Mayke", revelou.