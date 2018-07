Marcelo não se recupera de lesão e desfalca Real Madrid

SÃO PAULO - Pelo Campeonato Espanhol, o técnico Carlo Ancelotti vai ter problemas para enfrentar o Atlético de Madrid, neste sábado. Em coletiva realizada nesta sexta-feira, o técnico do Real Madrid confirmou que o lateral Marcelo está fora da lista para o jogo, que acontecerá no estádio Santiago Bernabéu. O brasileiro, presente na lista de convocados do técnico Felipão, não se recuperou de seus problemas musculares.

A boa notícia é que o meia Gareth Bale deve entrar em campo, na partida válida pela 7ª rodada. A única dúvida do treinador é se a grande contratação do Real Madrid nesta temporada, começará a partida entre os titulares. "Vamos ver o treinamento de hoje, mas creio que ele estará disponível. Tenho que tomar a decisão sobre ele entrar no início ou jogar depois", disse Ancelotti.

Sobre o adversário, que está na segunda colocação do campeonato, o italiano entende que será um duelo complicado, mas confia no talento de seus jogadores. "Não creio que se possa dizer que o Atletico é mais time que o Real Madrid agora. Eles têm uma equipe mais agressiva, de mais força física. Mas temos mais qualidade", concluiu.