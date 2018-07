Marcelo Oliveira acha pouco provável a volta de Robinho na quarta

O Palmeiras poderia ter um importante reforço para a partida contra o Fluminense, quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, mas o técnico Marcelo Oliveira não demostrou muita confiança na possibilidade de contar com o meia Robinho, que se recupera de dores musculares.



“Ele ficou se tratando e fazendo início de recuperação no campo. Acho pouco provável que ele jogue, mas vamos aguardar durante a semana”, disse o treinador palmeirense, que diversas vezes já se manifestou em entrevistas para se lamentar em relação a ausência do meia.



Robinho chegou a treinar com os jogadores normalmente na semana passada, mas voltou a sentir dores e acabou sendo descartado das partidas contra Ponte Preta e Avaí. A ideia da comissão técnica era que ele conseguisse retornar ao time nesta quarta, mas a tendência é que seu retorno aconteça apenas no próximo sábado, quando o Palmeiras recebe o Sport, no estádio do Pacaembu.



Caso não possa realmente contar com Robinho, Marcelo Oliveira terá problemas para escalar o meio de campo diante do Fluminense. Thiago Santos não pode atuar, já que defendeu o América-MG na competição. Assim, o treinador só tem Amaral e Andrei Girotto na posição e o garoto Matheus Salles, já que Gabriel e Arouca continuam machucados. Outra possibilidade, seria improvisar um jogador no setor.

Quem também deve continuar fora da equipe é Cleiton Xavier. O meia se recupera de dores musculares e continua sem previsão de retorno aos gramados. Já Fellype Gabriel será reavaliado para saber se as dores nas costas continuarão a impedir de ir para o gramado.

O elenco alviverde se reapresenta na segunda-feira, na Academia de Futebol.