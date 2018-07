Marcelo Oliveira admite que ainda busca um meio-campista no Fluminense

O técnico Marcelo Oliveira assumiu o comando do Fluminense durante a paralisação do Brasileirão, por conta da Copa do Mundo. Desde que chegou, pediu reforços. E foi atendido com as chegadas de Digão, Luciano, Júnior Dutra e Everaldo. Mas o clube ainda precisa de um meio-campista, na avaliação do treinador, que admitiu nesta quarta-feira que segue na busca pelo reforço.

+ Campeonato Brasileiro volta na ressaca da Copa do Mundo

+ minense confirma contratação do atacante Junior Dutra

"Combinamos de procurar jogadores para posições que temos carência e no meio do caminho apareceram boas opções. O mercado está restrito, é difícil encontrar um meia", reconheceu o treinador, que tentou minimizar a busca. "Temos boas opções aqui no clube para suprir essa posição, o Sornoza está treinando bem, temos o Luciano. Nosso foco, no momento, é o jogo com o Vasco."

Questionado sobre mudanças na equipe, desde que assumiu o lugar de Abel Braga, Oliveira desconversou, na véspera do clássico com o Vasco, nesta quinta, pela 13ª rodada do Brasileirão.

"Temos uma base do trabalho anterior. Pouco a pouco vamos colocando aqui o que achamos que pode ser importante, com a nossa maneira de observar para ter em campo os melhores jogadores nas posições em que se sentem mais a vontade. Tenho ficado bastante satisfeito com os treinamentos, os jogadores estão muito dedicados."

O treinador admitiu ter aproveitado a pausa no Brasileirão para começar a dar a sua "cara" ao time tricolor. "Para um técnico que está iniciando o seu trabalho, é uma parada muito boa, principalmente para conhecimento do elenco, criar um vínculo de equipe. A expectativa é ótima. Eu já sabia e só confirmei que os jogadores gostam muito de trabalhar, são comprometidos."

Na avaliação de Marcelo Oliveira, a estreia logo em um clássico traz "mais emoção. "A minha estreia calhou de ser em um clássico, que remete mais emoção, ansiedade, mas tem que ser dosada. Pensamos em fazer um grande jogo, mesmo sendo na casa do adversário, para retomar nossa caminhada vitoriosa e recolocar o Fluminense no lugar onde ele deveria estar."