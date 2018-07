Marcelo Oliveira admite que Palmeiras sofre sem o entrosamento ideal

O técnico Marcelo Oliveira parece não saber mais o que fazer para o time do Palmeiras demonstrar um bom futebol. Após o empate sem gols com o Santos, no Allianz Parque, o treinador afirmou que não conseguiu fazer a equipe se entrosar.

“Precisamos entrosar uma engrenagem. O grupo é de boa qualidade, não tenho uma queixa em relação a comprometimento, mas não conseguimos encaixar um time. Isso às vezes é rápido e às vezes demora. Temos que ter marcação forte e consciência de jogo, de sair em velocidade às vezes e sair tocando com mais capricho. A base é o ambiente e o trabalho e enquanto tiver isso firme e os jogadores estiverem competindo como hoje (ontem) temos um horizonte para explorar”, analisou o treinador.

O Palmeiras ficou marcado no ano passado por crescer em jogos decisivos e clássicos. Ontem não aconteceu. “Não vou dizer a palavra preocupado, porque não posso passar preocupação aos atletas. A gente está entregue a essa causa de melhorar e esperávamos um pouco mais”, comentou.

A dúvida é o quanto de tempo ainda Marcelo Oliveira terá no comando da equipe. Ao ser questionado sobre o assunto, ele admitiu que só a melhora dos resultados fará com que consiga fazer o time se entrosar e apresentar o futebol esperado. ‘Eu espero que sim (tenha tempo). O futebol depende do trabalho e sendo um bem feito, os jogadores entendem e a tendência é que a evolução venha mais rápido. Os resultados são importantes também e quando um time está totalmente entrosado, você entra querendo ser agressivo e envolvendo o adversário. A gente não atingiu esse patamar ainda.”

O elenco do Palmeiras folga neste domingo e a reapresentação acontece na segunda-feira à tarde, na Academia de Futebol. O time alviverde enfrenta na quinta-feira o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra.