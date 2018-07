Marcelo Oliveira admite que título ficou mais difícil para o Atlético-MG

O empate em 2 a 2 com o Flamengo - com o gol de Guerrero, aos 44 minutos do segundo tempo - praticamente acabou com as esperanças do Atlético Mineiro de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Esta é a opinião do técnico Marcelo Oliveira, que admitiu após a partida pela 33.ª rodada que as chances de ser campeão agora são muito pequenas.

"As equipes, quando vão muito bem nas principais competições do país, são punidas e o Atlético está sendo punido. O empate deixou mais difícil, uma vitória nos daria uma esperança maior. Mas nós nos entregamos muito, os jogadores foram muito comprometidos e guerreiros. Infelizmente o adversário também tem um bom time e não deu para ganhar. A partir de hoje (sábado), todo nosso foco volta para a Copa do Brasil. Daqui para frente vamos estudar como vai ser. Mesmo se não tiver mais condições de chegar ao título, ainda temos que chegar bem na frente", falou o treinador.

As críticas de Marcelo Oliveira se referem ao calendário do futebol brasileiro. O Atlético luta pelo título do Brasileiro e está nas semifinais da Copa do Brasil - enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, na partida de volta. Na ida, em Porto Alegre, venceu por 2 a 1.

Com o empate com o Flamengo, o Atlético perdeu a oportunidade de tomar a vice-liderança do rival. Com 60 pontos, segue a dois dos cariocas. A situação seria diferente se a equipe não levasse o gol de Guerrero, depois de muito lutar e conseguir virar a partida nos cinco minutos finais.

"Poucos minutos podem mudar a partida. Eu nem vi o gol, não sei se houve desatenção do time. Temos que ter o poder de segurar a partida por cinco minutos. Mas aí também entra a competência do Flamengo. O Atlético tem um ótimo elenco, mas eles também. Infelizmente tomamos o gol em um momento que poderíamos segurar um pouco mais. Então fica esse sabor de derrota por tudo que fizemos", completou.