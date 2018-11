Marcelo Oliveira admite superioridade do Atlético-PR, mas crê em virada do Flu

O técnico Marcelo Oliveira admitiu que o Atlético-PR foi superior ao Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o time carioca, nesta quarta-feira à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, mas exibiu confiança na possibilidade de a sua equipe reverter o resultado negativo no confronto de volta das semifinais da Copa Sul-Americana, marcado para o próximo dia 28, no Maracanã.

"Vamos pensar uma estratégia, vamos entender que o Atlético jogou melhor, mas que nós também tivemos oportunidades e isso nos dá a esperança que, com determinação e a entrega de todos, no Maracanã, poderemos modificar essa situação", projetou o comandante, em entrevista coletiva.

O treinador enfatizou que até mesmo o gramado sintético da Arena da Baixada, onde o Atlético está mais acostumado a atuar, pesou para o revés sofrido na capital paranaense. "Nós começamos muito bem o jogo, terminamos o primeiro tempo bem também, mas o volume deles jogando aqui é muito grande. Concordo que o Atlético teve mais oportunidades. Foi muito mais uma imposição do Atlético, uma equipe entrosada, que aproveita muito bem o fator casa, tanto a força da torcida quanto o gramado sintético", analisou Marcelo Oliveira.

"A grama facilita demais o toque de bola e esse tipo de jogo que Atlético faz saindo com o goleiro, com bolas diagonais e bolas longas. Alguns jogadores (do Fluminense) sentiram o jogo e não renderam aquilo que se esperava. Não soubemos aproveitar os nossos bons momentos e não conseguimos marcar de forma eficiente", reforçou.

Com a derrota por dois gols de diferença, o time carioca precisará buscar um triunfo por 3 a 0 no confronto de volta, sendo que tentos marcados fora de casa têm peso maior para efeito de desempate. Ou seja, caso o Atlético marque pelo menos uma vez no Rio, a equipe da casa será obrigada a balançar as redes em no mínimo quatro oportunidades para poder ir à final da Copa Sul-Americana.

Antes disso, porém, o Flu fará cinco partidas nesta reta final do Brasileirão, no qual voltará a atuar neste domingo, contra o Sport, às 19 horas, no Maracanã. "Temos agora que focar em compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Temos um jogo contra o Sport domingo, se a gente conseguir a vitória poderemos nos dedicar com mais tranquilidade a esse jogo de volta", enfatizou Marcelo Oliveira.