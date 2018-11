Marcelo Oliveira afirma que derrota do Fluminense no clássico foi justa

Os jogadores do Fluminense deixaram o gramado do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste sábado, dizendo que a derrota no clássico para o Vasco por 1 a 0 foi injusta. O técnico Marcelo Oliveira, porém, não viu assim.

Na entrevista coletiva após a partida válida pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, Marcelo Oliveira lamentou o fato do Fluminense pecar no último passe e considerou o resultado justo, já que o Vasco aproveitou a oportunidade que teve.

"Tivemos 22 finalizações e o adversário teve 10. Entendo que, especialmente no primeiro tempo, rondamos muito a área do Vasco e erramos na última bola. Tivemos competência, mas não fomos efetivos. Se perguntarem se o resultado foi justo, eu digo que foi. A essência do futebol é o gol", decretou o treinador.

Na 10.ª colocação com 40 pontos, o Fluminense ainda corre risco de rebaixamento, mas o foco agora está na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time faz o primeiro jogo da semifinal contra o Atlético-PR, em Curitiba.