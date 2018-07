Marcelo Oliveira afirma que São Paulo mereceu triunfo sobre o Cruzeiro

Marcelo Oliveira reconheceu a superioridade do São Paulo na partida deste domingo, no Morumbi, e afirmou que o anfitrião foi "merecedor" do triunfo por 2 a 0 que esquentou a briga pelo título do Brasileirão. O São Paulo reduziu para quatro pontos a diferença para o líder Cruzeiro na tabela.

"O Cruzeiro também teve chances, também brigou muito no campo de ataque e escolhemos a pior jogada na hora de fazer o gol. Mas se a gente analisar em um todo, acho que o São Paulo foi merecedor", declarou o treinador. "Sempre que um time faz o gol, independentemente da produção, o gol é a essência do jogo, e o time que faz o gol é que merece ganhar."

Oliveira, no entanto, admitiu também que seu time demonstrou certo abatimento físico por causa da sequência de viagens e jogos das últimas semanas - a equipe enfrentou o Bahia em casa na quinta-feira. "Achei que os jogadores sentiram a viagem e os dois jogos em um tempo muito curto. É uma situação que a gente passa para a diretoria e vamos ver na hora oportuna o que é melhor fazer."

Apesar de manter a boa vantagem na ponta, o treinador alertou a equipe para evitar novos tropeços. "Eu tenho falado que vau ser difícil até o final. O Cruzeiro tem que se mobilizar muito porque os concorrentes também vão ter dificuldades", afirmou Marcelo Oliveira.

Para a sequência do campeonato, o técnico terá uma baixa importante na quarta-feira, contra o Atlético-PR, no Mineirão. Ricardo Goulart está fora da partida porque levou o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo. Em compensação, Oliveira poderá contar novamente com o volante Henrique, que cumpriu suspensão no domingo.