Marcelo Oliveira aposta em ascensão do Palmeiras no Brasileiro

Estrear com derrota, para o Grêmio, não estava nos planos do técnico Marcelo Oliveira, mas ele acha que o time do Palmeiras pode subir bem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro se tirar proveito da tabela favorável que terá nas próximas quatro rodadas.

"São dois jogos em casa (o seguinte será contra o São Paulo e depois contra a Chapecoense), depois um contra a Ponte Preta, em Cuiabá, e depois voltamos para nosso campo (para enfrentar o Avaí). Vamos fazer uma meta nesses quatro jogos para subir", afirmou Marcelo Oliveira.

A equipe fechou a oitava rodada próxima à zona de rebaixamento e na próxima vai reencontrar o rival São Paulo, de quem já ganhou com autoridade no ano: 3 a 0 pelo Campeonato Paulista, no estádio Allianz Parque, com direito ao histórico gol de Robinho do meio da rua.

"Aos poucos o Marcelo vai conhecer cada mais cada jogador e a partir dessa semana ele já vai colocar mais o estilo dele no time", disse o goleiro Fernando Prass, que não vê motivo para desespero.