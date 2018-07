Marcelo Oliveira aposta em início de arrancada contra o Figueirense

O Cruzeiro encara neste domingo, a partir das 18h30, o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E o treinador Marcelo Oliveira fala em início de arrancada da equipe na competição a partir desta partida. Ele busca com isso deixar para trás a eliminação traumática na Copa Libertadores para o River Plate, em pleno Mineirão, e o incentivo necessário para sacudir sua equipe e obter a primeira vitória no Brasileirão.

"Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Todos os jogos serão muito complicados. O Figueirense é sempre forte, mas é possível ganhar. É pegar uma sequência boa, dar uma arrancada forte para buscar as primeiras colocações", declarou o treinador em entrevista coletiva reproduzida pelo site oficial do Cruzeiro. "A base do time é a mesma, vamos observar o desgaste dos jogadores. Faremos o último treino para definir quem vai jogar, mas não deve haver modificações importantes", reforçou o técnico.

O treinador pretende motivar o time para buscar o pentacampeonato nacional, tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil. Para isso, Marcelo Oliveira vê como principal estímulo o fato do jogador estar integrado ao elenco cruzeirense, que por consequência estará brigando pelo terceiro título consecutivo nacional.

"Um dos estímulos naturais é ser atleta do Cruzeiro. É ser profissional em um dos melhores clubes para trabalhar", ressaltou o treinador, mostrando o valor da posição do jogador no time mineiro, atual bicampeão brasileiro. "Outra situação de estímulo é se preparar bem e outra é a mobilização da semana, antes do jogos, e ter como objetivo o terceiro campeonato consecutivo. Agora vamos mirar nisso. Temos oportunidade agora de começar a pontuar no Brasileiro", finalizou Marcelo Oliveira.

O time que enfrenta o Figueirense deverá ser praticamente o mesmo da derrota para o River Plate, na última quarta-feira. Marcelo Oliveira sinalizou apenas uma possível mudança na lateral esquerda. Sai o chileno Mena e entra Pará.