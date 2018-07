Marcelo Oliveira aposta em nova virada do Palmeiras na Copa do Brasil O técnico Marcelo Oliveira deixou a Vila Belmiro confiante na possibilidade de reverter a vantagem do Santos, que venceu o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil por 1 a 0. Para o técnico do Palmeiras, a história pode se repetir e mais uma vez seu time pode surpreender, como fez na semifinal contra o Fluminense, quando perdeu o primeiro jogo, mas se recuperou no segundo.