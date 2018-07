Marcelo Oliveira aprova reservas do Cruzeiro em vitória

GOIÂNIA - Após vencer o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil por 5 a 0 no Mineirão, o Cruzeiro atuou com apenas três titulares no Serra Dourada, mas mesmo assim derrotou o Atlético Goianiense por 1 a 0 e avançou na competição. Satisfeito, o técnico Marcelo Oliveira destacou a oportunidade que os reservas receberam de recuperar o ritmo de jogo.

"É sempre importante ganhar, porque isso gera confiança e tranquilidade. Achei bom para acabar com esta falta de ritmo de alguns jogadores como Uelliton, Guerreiro, Léo, Paulão e Lucas Silva, que vêm treinando bem, mas no jogo é diferente," disse.

Para Marcelo, o time cometeu alguns erros diante do Atlético-GO exatamente pela falta de sequência de alguns jogadores. "Durante a partida erramos alguns passes, até pela falta de entrosamento, mas ficou de bom tamanho mais uma vitória", comentou.

Agora, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time vai enfrentar o São Paulo no próximo sábado, fora de casa, no Morumbi, e Marcelo aposta em um jogo difícil, mesmo que o adversário esteja em má fase.

"Mesmo não estando bem, o São Paulo sempre é concorrente ao título. É fundamental nos pontos corridos que tenhamos um bom aproveitamento em casa, para depois buscarmos os resultados fora, principalmente contra concorrentes diretos", destacou.