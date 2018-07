Marcelo Oliveira aprova segundo tempo e promete ajustes no Cruzeiro

VARGINHA - O técnico Marcelo Oliveira aprovou a atuação do Cruzeiro na vitória por 4 a 1 sobre o Boa, domingo, em Varginha, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, especialmente no segundo tempo, quando a equipe deslanchou e fez gols com Borges e Tinga. Para o treinador, os jogadores do setor ofensivo conseguiram se livrar da marcação dos adversários, que tanto incomodou na etapa inicial.

"Tivemos dificuldades na primeira etapa, um pouco pelo vigor do adversário que marcou individualmente, principalmente os nossos jogadores de frente. Mas no segundo tempo fomos muito bem, encontramos o nosso jogo, fizemos gols e poderíamos ter feito mais. Também não levamos sustos na defesa", disse.

A vitória sobre o Boa manteve o Cruzeiro na liderança do Campeonato Mineiro, com 16 pontos. Marcelo, porém, ressaltou que ainda precisa fazer ajustes na equipe que vai enfrentar a Caldense, domingo, no Mineirão, pela sétima rodada do torneio estadual.

"Resultado positivo no momento que você está formando a equipe é algo fundamental, porque gera confiança e te dá a possibilidade de ter uma semana tranquila, mas logicamente temos ainda ajustes a fazer", afirmou.