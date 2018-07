Marcelo Oliveira avalia como 'muito bom' trabalho no Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira classifica como “muito bom” o trabalho que vem desenvolvendo no Palmeiras. Contratado em junho, o treinador levou o time do 14º até o 6º lugar no Campeonato Brasileiro, com dois pontos de distância para o G-4. Além disso, vai disputar as semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, nos dias 21 e 28 de outubro. O treinador considera a evolução na tabela como positiva, mas reconhece que a equipe ainda precisa de equilíbrio entre a defesa e o ataque.

“A grosso modo, o time tinha empatado com o ASA e precisava vencer fora para avançar, e estava em 14º, 15º lugar no Brasileiro. Neste aspecto, é muito bom”, afirma o treinador. “Agora no aspecto de produção, a gente quer sempre o time jogando com mais equilíbrio, jogando de forma natural. Temos um grupo comprometido, mas não tem um time, que está sendo moldado”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira.

O treinador afirma que as oscilações da equipe estão ligadas a lesões e suspensões. Arouca, por exemplo, está fora do time por tempo indeterminado por causa de uma lesão no joelho direito. “Teve um momento em que éramos o melhor ataque, a segunda melhor defesa, com o time muito forte. Começamos a perder por lesões, suspensões, e queda de produção”, avalia o treinador.

A principal lição de casa, a ser feita no período até o próximo jogo contra a Ponte Preta, quarta-feira, no Allianz Parque, é corrigir as falhas defensivas. “Uma zaga se faz pelo casamento dos jogadores. Até que melhorou, mas passamos a levar gols de bola parada. É preciso um pouco mais de desatenção”, disse o treinador.