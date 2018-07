Marcelo Oliveira avisa que Palmeiras vai priorizar Copa do Brasil

Após os resultados de quinta-feira do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Oliveira admite que o Palmeiras precisa concentrar suas forças apenas na disputa da Copa do Brasil. Por isso, deve escalar um time misto ou reserva para enfrentar o Cruzeiro, sábado, no Allianz Parque.

"Pela tradição e grandeza do Palmeiras, não podemos abandonar nada, mas chega um momento que tem que medir a situação. Agora ficou mais distante e justamente por isso, vamos administrar para colocar um time forte e que represente bem o Palmeiras. Mas como são jogos desgastantes, devemos fazer algumas mudanças", avisou o treinador, que comandará nesta sexta-feira um treinamento no qual definirá a formação da equipe.

Uma das missões de Marcelo Oliveira para o jogo com o Cruzeiro e, principalmente, diante do Santos, é fazer com que a defesa consiga se concentrar mais durante a partida e evite erros como aconteceram diante do Atlético-PR, quando o adversário saiu na frente logo no primeiro minuto.

"Não levar gols é determinante sempre. Gol a um minuto e meio foi uma jogada absolutamente anormal. Tem que estar atento todos os jogos. Último jogo com o Santos, perdemos por 2 a 1 e eles até jogaram melhor, mas tivemos chances de fazer gols, então acredito que são situações diferentes", analisou.