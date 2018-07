Marcelo Oliveira celebra vantagem do Atlético-MG, mas pede atenção

O Atlético Mineiro ficou em boas condições para assegurar a sua passagem à decisão da Copa do Brasil ao derrotar o Internacional por 2 a 1, na noite de quarta-feira, no Beira-Rio. O técnico Marcelo Oliveira destacou a vantagem adquirida, mas pediu atenção para o time não deixar a vaga escapar no duelo de volta, na próxima quarta, no Independência.

"É uma vantagem boa, importante, mas temos que ter cuidado. Não podemos nos sentir confortáveis com essa vantagem. Precisamos nos preparar para um jogo forte na quarta-feira e, principalmente, fazer um gol, o que nos ajudaria muito", afirmou.

Marcelo também destacou o peso do resultado, mas avaliou que o time poderia ter conquistado o resultado positivo com maior tranquilidade após abrir o placar logo aos dois minutos de jogo, com Otero. Mas o triunfo acabou sendo assegurado apenas aos 44 minutos do segundo tempo, com o gol de Lucas Pratto.

"Foi, realmente, uma vitória importantíssima. É fundamental ganhar fora na Copa do Brasil, se o empate já era importante, a vitória é muito mias. Achei que usufruímos pouco do fato de ter feito o gol cedo. O time esteve bem durante uns 30 minutos. Depois, se perdeu um pouco e deu chance ao adversário, era normal que eles viessem para cima porque também possuem um bom elenco e o time é bem montado pelo Celso (Roth)", analisou.

Assim, Marcelo reconheceu que o time enfrentou problemas para garantir a vitória, que teve participação decisiva do goleiro Victor, que realizou várias defesas difíceis. "Tivemos dificuldades, mas conseguimos superar e conquistar um belo resultado para esse tipo de competição, principalmente jogando aqui, que é muito difícil. É uma vantagem importante, mas não tem nada decidido", acrescentou Marcelo.

Antes de voltar a enfrentar o Inter, o Atlético-MG terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o time vai receber o Flamengo, no Mineirão, pela 33ª rodada.