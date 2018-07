Marcelo Oliveira cobra melhora do Cruzeiro como visitante

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo colocado, mas o técnico Marcelo Oliveira acredita que ainda é possível melhorar. Para ele, o time precisa ter melhor desempenho como visitante - até agora, são cinco vitórias, dois empates e três derrotas fora de casa na competição.

"Nos cobramos muito, o aproveitamento dentro de casa é extraordinário, como poucos, e a gente precisava melhorar fora de casa. Já passamos de 50% e acho que, para chegar na ponta lá no final do campeonato, tem que estar sempre acima de 50%. Estamos firmes nesse propósito, porque isso pode nos dar uma condição boa no final", disse.

Para sustentar a vantagem, o Cruzeiro terá que conquistar bons resultados como visitante nas duas próximas rodadas, em que vai enfrentar o Corinthians, neste domingo, no Pacaembu, e o Internacional, no dia 29 de agosto, em Novo Hamburgo. Marcelo promete manter o estilo de jogo ofensivo nessas partidas, mas ressalta que os jogadores do ataque precisarão ajudar mais na marcação.

"Quando se tem um time com a característica dos jogadores que nós temos, dificilmente a gente vai ficar atrás. Vamos estar sempre buscando o resultado, mas tem que ter cuidado com o adversário também na recomposição", disse.