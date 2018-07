Marcelo Oliveira comanda 1º treino com todos os jogadores de linha no Fluminense

Contratado pelo Fluminense no dia 22 de junho, Marcelo Oliveira enfim pôde contar com todos os jogadores de linha do elenco para o treino desta segunda-feira. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que ele chegou ao clube para substituir o técnico Abel Braga. Apenas um atleta segue machucado, o goleiro uruguaio Guillermo de Amores.

Até então, o treinador vinha sofrendo com baixas em razão de problemas físicos. Ayrton Lucas, Pablo Dyego, Pedro, Léo e Marcos Júnior foram dos últimos a se recuperarem. O atacante surpreendeu em seu processo de reabilitação. Ele tinha um edema no músculo posterior da coxa.

A expectativa inicial era de que o time só poderia contar com ele no retorno do Brasileirão, ao fim da Copa do Mundo. Mas Marcos Júnior já pôde participar do treino desta segunda-feira, sem qualquer restrição.

A única exceção do elenco tricolor foi o goleiro De Amores, que teve constatada lesão no menisco do joelho direito nos últimos dias e terá que ser submetido a uma cirurgia no local. Ainda não há previsão para o terceiro goleiro do elenco do Fluminense.

Nesta segunda, Marcelo Oliveira dividiu o treino em três partes. A posse de bola foi o foco da primeira parte da atividade. Na sequência, houve treino de jogadas de contra-ataque e finalização. Por fim, os jogadores fizeram trabalho de transição em campo reduzido.

O grupo do Fluminense voltará a treinar nesta terça, na sequência de sua intertemporada antes do retorno do Brasileirão - a Copa do Mundo se encerrará no domingo. O time carioca disputa também a Copa Sul-Americana.