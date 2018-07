Marcelo Oliveira comanda 1º treino e já dirige Atlético-MG

Recém-contratado, o técnico Marcelo Oliveira comandará o Atlético Mineiro no duelo deste sábado contra o Atlético Paranaense, às 11 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A presença de Marcelo Oliveira no banco do Atlético-MG chegou a estar indefinida. A confirmação veio logo depois do treino de sábado, no CT do Coritiba, já sob as orientações do treinador. Na ocasião, ele se apresentou aos atletas, falou sobre a sua filosofia de jogo, traçou os objetivos para o ano e aplicou um trabalho tático.

Marcelo Oliveira foi contratado na última sexta-feira para substituir o uruguaio Diego Aguirre, que deixou o comando do Atlético-MG após a eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Libertadores.

Mineiro de Pedro Leopoldo, Marcelo Oliveira foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013 e 2014. Apesar do êxito no arquirrival, o técnico também tem ligação com o Atlético-MG. Foi no alvinegro que iniciou a carreira de jogador no começo da década de 1970 e onde conquistou alguns títulos, dentre os quais quatro mineiros (1976,1978,1979 e 1983).

Foi também no Atlético-MG que ele iniciou a carreira de treinador, na base, até ser chamado para o time principal para sua primeira oportunidade como interino, em 2002. Entre idas e vindas, já comandou a equipe principal alvinegra em seis oportunidades, sendo quatro como interino e duas como efetivo.