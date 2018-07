Marcelo Oliveira comemora renovação com o Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Marcelo Oliveira comemorou a renovação do seu contrato com o Palmeiras, após definir sua permanência no clube paulista por mais uma temporada. O jogador chegou ao clube em fevereiro deste ano e chamou a atenção do técnico Gilson Kleina pela versatilidade. Além de atuar no meio-campo, jogou na lateral-esquerda e na zaga.

"Esta renovação é muito importante para mim. É reflexo da boa temporada que fiz, juntamente dos meus companheiros, e poderei dar continuidade neste trabalho", afirmou o atleta de 26 anos. "É um ano especial para o Palmeiras, pois vai completar 100 anos de história. Será gratificante participar deste momento e prometo me dedicar ao máximo para que o clube tenha uma temporada de conquistas".

Neste ano, Marcelo Oliveira disputou 28 jogos e marcou um gol, sendo peça importante na campanha do Palmeiras na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Após acertar a renovação, o volante enfim assinará o novo contrato no dia 3 de janeiro, data da reapresentação do elenco.