Marcelo Oliveira confirma Cruzeiro com só 3 titulares na quarta

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira já havia adiantado a intenção de poupar jogadores na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Atlético Goianiense, e confirmou nesta terça ao revelar que apenas três titulares vão começar jogando no duelo no Estádio Serra Dourada.

O lateral-esquerdo Egídio, o goleiro Fábio e o meia Ricardo Goulart não serão poupados pelo treinador. Assim, o Cruzeiro vai entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Lucas Silva, Paulão, Léo e Egídio; Uelliton, Leandro Guerreiro, Tinga e Ricardo Goulart; Lucca e Anselmo Ramon.

O Cruzeiro venceu o Atlético-GO por 5 a 0 no jogo de ida e está com uma vantagem confortável para o duelo de volta. "Nós entendemos que encaminhamos a classificação, mas não é definitivo, o futebol pode tudo, basta estar desatento, achar que já ganhou. Nós fizemos um estudo daqueles que estão mais desgastados e temos um jogo no sábado importantíssimo pelo Brasileiro, com a possibilidade de seguir no grupo dos quatro e vamos com um time também muito competitivo", disse o técnico cruzeirense.

Marcelo explicou que deve fazer alguns testes na equipe durante o duelo com o Atlético-GO, também pensando no confronto com o São Paulo, sábado, no Estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Até por isso, o treinador relacionou 21 jogadores para o confronto com o Atlético-GO.

"Anselmo e Egídio hoje estavam com pequenos problemas, vamos aguardar até amanhã, mas eu creio que eles vão jogar e aí a gente pode, no segundo tempo, utilizar o Martinuccio, utilizar o Luan, e fazer alguma modificação que possa descansar e de acordo também com o desenvolvimento do jogo", explicou.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo com o Atlético-GO:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Lateral-direito: Mayke.

Zagueiros: Dedé, Léo, Paulão e Wallace.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Nilton, Souza, Tinga e Uellinton.

Meias: Everton Ribeiro e Ricardo Goulart.

Atacantes: Anselmo Ramon, Luan, Lucca, Martinuccio e Vinícius Araújo.