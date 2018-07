Marcelo Oliveira confirma Cruzeiro completo no clássico

Não que o Cruzeiro não tenha desfalques, mas o time que o técnico Marcelo Oliveira vai mandar a campo diante do Atlético-MG, domingo, no Mineirão, reúne os 11 jogadores que ele considera titulares. Nesta sexta-feira, o treinador confirmou que a equipe do clássico terá força máxima.

O único desfalque é Julio Baptista, reserva utilizado com regularidade, que está com uma lesão na coxa. "Infelizmente o Júlio vai ficar um período curto se recuperando. Isso pode acontecer em um campeonato com jogos tão frequentes. O importante é que estamos preparando um time forte, envolvente e que possa fazer um grande clássico", comentou o treinador.

Marcelo Oliveira tem outros três desfalques, mas Borges, Tinga e Bruno Rodrigo são reservas e já estão há algum tempo no departamento médico. Assim, não há dúvidas de que o time será: Fábio; Mayke, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Alisson; Marcelo Moreno.

Com sete pontos de folga sobre o São Paulo e aproveitamento de 100% no Mineirão neste Brasileiro, o Cruzeiro deverá mais uma vez ter casa cheia. Até esta sexta-feira, mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos.

"A torcida do Cruzeiro por si só vai preencher as vagas no Mineirão que estão disponíveis. Tem sido assim desde o ano passado, uma parceria e uma combinação boa com o time. Isso é o suficiente, nossa própria torcida nos empurrando, independentemente do resultado em campo", destacou o treinador.