Marcelo Oliveira confirma Gabriel Jesus entre os titulares

Destaque da vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, na quarta-feira, Gabriel Jesus continuará como titular para encarar o Joinville, domingo, às 16h, no Allianz Parque. O técnico Marcelo Oliveira confirmou a presença do jovem atacante entre os 11 iniciais e pediu calma nos elogios ao garoto, que passou a ser comparado com grandes jogadores e elogiado por seus dois belos gols e pela assistência na partida válida pela Copa do Brasil.

"Ele foi importantíssimo e se destacou porque é um jogador que tem força e obediência tática, além da criatividade, demonstrada pelos gols que fez. Temos uma preocupação em não exagerar nos elogios porque sabemos que ele tem uma carreira promissora, mas não pode ser a solução do Palmeiras", disse o treinador, nesta sexta-feira. "Ele tem que entrar aos poucos para evoluir de forma tranquila e gradual. É certo que ele é titular para o próximo jogo."

Em relação ao restante do time, a tendência é que Marcelo Oliveira repita a formação que derrotou o Cruzeiro. As dúvidas estão na lateral-direita, para a qual Lucas pode voltar no lugar de João Pedro, e no ataque, já que Barrios pode ser mais uma vez preservado - Alecsandro seria a opção. O volante Thiago Santos, apresentado nesta sexta já foi regularizado e pode ficar como opção no banco de reservas.

"Vamos trabalhar amanhã (sábado) e vamos observar a volta dos jogadores", disse o comandante palmeirense, que praticamente descartou o retorno de Arouca, com dores musculares. "Sem apressar a volta dele porque esse tipo de contusão é traiçoeira. Caso não dê para voltar no domingo, vamos prepará-lo para quarta-feira (contra o Goiás, no Serra Dourada)".

O Palmeiras deve encarar o Joinville com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Amaral, Zé Roberto, Robinho, Gabriel Jesus e Dudu; Alecsandro (Barrios).