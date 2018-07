Marcelo Oliveira confirma retorno e relaciona Marcos Rocha no Atlético-MG

Em meio a tantos desfalques, o torcedor do Atlético Mineiro recebeu uma boa notícia neste sábado: recuperado de contusão, o lateral-direito Marcos Rocha foi relacionado e pode enfrentar o Atlético Paranaense, domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

Marcos Rocha sofreu uma grave luxação no cotovelo há mais de um mês, no duelo diante do Flamengo, mas está recuperado e pode estar entre os titulares no domingo, assumindo o lugar de Carlos César.

Se o lateral está de volta, Marcelo Oliveira tem uma série de desfalques. Fred e Rafael Carioca estão suspensos, enquanto Erazo, Júnior Urso, Luan, Cazares e Patric seguem no departamento médico. Assim, o técnico relacionou jovens atletas, como o volante Ralph, o zagueiro Jesiel e o meia Yago.

Para o duelo com o Atlético Paranaense, Marcelo Oliveira fez mistério e não antecipou a equipe. Com Fred suspenso, Romulo Otero, Carlos e Clayton brigam por uma vaga - a tendência é que o meia equatoriano inicie. Há, ainda, a briga por um lugar na defesa, após Erazo sofrer contusão. E o próprio retorno de Marcos Rocha, devido à falta de ritmo, não está confirmado.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG:

Goleiros - Victor e Giovanni.

Laterais - Carlos César, Fábio Santos, Leonan e Marcos Rocha.

Zagueiros - Leonardo Silva, Ronaldo, Edcarlos, Jesiel e Gabriel.

Meio-campistas - Leandro Donizete, Lucas Cândido, Yago, Ralph, Maicosuel, Carlos Eduardo e Romulo Otero.

Atacantes - Robinho, Lucas Pratto, Carlos, Hyuri e Clayton.