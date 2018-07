Marcelo Oliveira confirma time do Palmeiras e projeta jogo aberto contra o Vasco Ao contrário do que tem acontecido nos últimos jogos, o técnico Marcelo Oliveira não fez mistério e confirmou a equipe do Palmeiras para encarar o Vasco, domingo, às 17h, no Allianz Parque. A novidade fica para o retorno de Rafael Marques ao time, no lugar de Dudu, suspenso.