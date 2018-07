Marcelo Oliveira crê em evolução do Flu, mas evita festejar empate no clássico

Após fazer a sua estreia oficial no comando do Fluminense na noite desta quinta-feira, o técnico Marcelo Oliveira está otimista para que a equipe melhore de rendimento com o passar das rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta, o time empatou por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, no Rio, depois de sair atrás do placar e chegar à igualdade com um gol de Pedro aos 44 minutos do segundo tempo.

"É um momento de ajustes, de conhecimento. Alguns jogadores que foram contratados estão sendo regularizados e certamente, vão fortalecer o elenco. Vamos criar opções não só no time, como também no banco, para mudanças durante o jogo, e a tendência é de melhorar o rendimento para buscar as vitórias necessárias e subir na tabela", disse o treinador em entrevista coletiva depois da partida.

Durante as interrupções das competições de clubes, entre junho e julho, por causa da Copa do Mundo, o Fluminense se reforçou com o zagueiro Digão e os atacantes Junior Dutra e Luciano. A baixa, porém, foi a saída do meio-campista Douglas, que se transferiu em definitivo para o Corinthians.

Sobre a partida contra o Vasco, Marcelo Oliveira elogiou o poder de reação do Fluminense após levar um gol no segundo tempo. "Achei que o time reagiu bem depois do gol, mesmo quando estava perdendo. Nos 15 minutos finais, fomos para cima, apertamos bastante o Vasco e talvez, se houvesse mais tempo, poderíamos até ter vencido", disse o técnico, que viu pontos positivos e negativos no resultado.

"Nós poderíamos ter caprichado mais, escolhido a melhor jogada e o goleiro deles foi muito bem. Tivemos duas boas oportunidades e ele salvou. Mas estamos satisfeitos com o empate pelas circunstâncias do jogo, poderíamos ter feito mais e ganhar se tivéssemos jogado de forma mais consistente. Clássico fora de casa, em um Campeonato Brasileiro, se não conseguimos ganhar, levar um ponto é importante. Não podemos comemorar isso porque a gente teve chance de fazer coisa melhor durante o jogo", afirmou.

Após 13 rodadas, o Fluminense está em 12º lugar no Brasileirão, com 15 pontos ganhos. A equipe carioca será visitante de novo na próxima partida, contra o Sport. O jogo vai ser realizado na Ilha do Retiro, no Recife, às 16 horas de domingo, pela 14ª rodada da competição.