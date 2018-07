Marcelo Oliveira critica campo e pede Cruzeiro veloz O Cruzeiro terá que superar dois adversários para vencer o Villa Nova neste sábado, pelo Campeonato Mineiro. Além do oponente, terceiro colocado na competição, o time celeste enfrentará o péssimo estado do gramado do Estádio Castor Cifuentes. Pelo menos essa foi a análise do técnico Marcelo Oliveira, que deu a receita para que a equipe deixe o campo com a vitória: velocidade e toque de bola.