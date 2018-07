Marcelo Oliveira culpa cansaço e expulsão por vitória apertada do Atlético-MG

O técnico Marcelo Oliveira culpou o cansaço e a expulsão de Carlos César pelos sustos que o Atlético Mineiro levou do Juventude, na noite de quarta-feira, no Mineirão, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Contra um rival que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, o time mineiro venceu por apenas 1 a 0 em casa e ainda correu riscos de levar o empate.

"Sofremos um pouco para marcar com um jogador a menos, mas a Copa do Brasil é assim. Independente da tradição, dá-se a vida ali porque é uma oportunidade dos jogadores aparecerem. Eles estavam mais descansados, nosso último jogo foi muito desgastante, e acabou fazendo uma diferença na parte física", disse o treinador, referindo-se ao triunfo sobre o Internacional, no domingo, pelo Brasileirão.

O Atlético passou a jogar com 10 em campo nesta quarta a partir dos 22 minutos do segundo tempo, quando Carlos César fez falta dura e levou o segundo cartão amarelo. A expulsão obrigou Marcelo Oliveira a fazer mudanças na equipe, perdendo poder ofensivo. A desvantagem numérica ainda abriu espaço para uma tentativa de reação do adversário gaúcho.

Assim, o desempenho atleticano no segundo tempo contrastou com a atuação na etapa inicial. "Fizemos a primeira parte bem, de um jogo que começou muito bem para o Atlético, até o gol e, depois, mais uns dez minutos. Os 25 primeiros minutos foram muito bons, de futebol muito bem jogado, sem dar tantas oportunidades", avaliou o treinador.

"Depois, começamos a perder um pouco a marcação e errar a parte técnica, o que deu alguns contra-ataques perigosos. No segundo tempo, oscilamos também um pouco na volta, o time deles é muito bem organizado e colocou, estrategicamente, jogadores de velocidade para tentar contra-ataques", comentou Marcelo Oliveira.

Apesar do placar, que poderia ter sido mais elástico em favor do Atlético, o treinador se mostrou satisfeito com a vitória. "Em relação ao resultado, você ganhar e não levar gols em casa é muito importante na Copa do Brasil. É uma regrinha, você precisa primeiro ganhar o jogo, não levar gols e, se possível, ampliar quando consegue essas oportunidades."