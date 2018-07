Marcelo Oliveira culpa cansaço por derrota cruzeirense na final

O Cruzeiro saiu em desvantagem na decisão da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Independência, na última quarta-feira, caiu por 2 a 0 diante do Atlético-MG e agora precisará vencer por três gols de diferença na volta, dia 26, no Mineirão, se quiser conquistar o título - um novo 2 a 0 leva a disputa para os pênaltis. Após o apito final, o técnico Marcelo Oliveira tentava encontrar explicações para um desempenho tão abaixo do esperado do lado celeste.

Ele atribuiu ao cansaço a queda de desempenho de jogadores como Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Segundo Oliveira, os dois são fundamentais para o time e tiveram atuações apagadas porque estão "absolutamente desgastados". O time lidera o Campeonato Brasileiro e o técnico alegou que não tem como poupar atletas. "Tenho falado da preocupação com esse calendário desumano. Os jogadores estão muito cansados. Outra possibilidade é apostar tudo na Copa do Brasil", disse.

Mas, sem citar o adversário, o técnico celeste também lembrou que "foi possível para outras equipes modificar situações adversas" na competição. "Por que não pode com o Cruzeiro, que tem um ambiente maravilhoso e jogadores que se doam muito? A gente vai preparar muito para esse jogo para buscar o resultado. Podem estar certos todos os torcedores que o Cruzeiro vai lutar muito para mudar essa situação. É apostar nisso e tentar descansar na medida do possível os jogadores", concluiu.

Marcelo Oliveira não escondeu a decepção com o resultado, mas se apegou no bom futebol já apresentado pelo Cruzeiro na temporada e na aposta de um Mineirão lotado na volta para seguir confiante na conquista. "Estamos chateados hoje (quarta), mas temos o jogo de volta. Lá terão 50 mil pessoas. Podemos jogar melhor."