Marcelo Oliveira define Cruzeiro com reservas e Fábio no gol

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira confirmou a decisão de poupar praticamente todos os titulares do Cruzeiro na partida deste sábado contra o Boa, em Varginha, ao definir a equipe para o duelo, válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Assim, o time vai entrar em campo apenas dois jogadores que começaram jogando o último compromisso do time: o goleiro Fábio e o lateral-direito Mayke.

O titular da lateral direita do Cruzeiro, porém, costuma ser Ceará, que vai viajar para Varginha, mas começará o duelo com o Boa no banco de reservas. Assim, o time jogará com: Fábio; Mayke, Léo, Wallace e Luan; Souza, Henrique, Tinga, Elber e Marlone; Marcelo Moreno.

Além de Fábio e Mayke, outro jogador que foi titular diante do Guarani de Divinópolis, na última quarta-feira, e seguirá para o interior mineiro será o meia Julio Baptista. Ele, porém, vai ficar no banco de reservas por opção do técnico Marcelo Oliveira.

"É esse time que vai jogar, se não acontecer nada até amanhã. É um time de jogadores que não vêm jogando, mas que já jogaram também. Um time forte, todos os jogadores capazes de entrar em qualquer situação e a gente espera ter um ótimo resultado, embora seja um jogo muito difícil", afirmou o comandante do Cruzeiro.

Mesmo sem a força máxima, Marcelo acredita que a sua equipe pode conquistar um bom resultado em Varginha. "Esse time pode não ter entrosamento ideal de jogos, mas é um time que quase sempre está treinando nos coletivos e são jogadores que já se conhecem. É basicamente o mesmo time que jogou contra o América-MG e a gente está absolutamente tranquilo e confiante pela qualidade e pelo comprometimento que esse time vai ter", disse.

Líder do Campeonato Mineiro com 14 pontos, o Cruzeiro não pode ser derrotado neste sábado para manter a ponta, pois o Boa ocupa a segunda colocação com 13. O elenco viaja para Varginha apenas neste sábado, às 10 horas.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo com o Boa:

Goleiros: Elisson e Fábio.

Laterais: Ceará e Mayke.

Zagueiros: Alex, Léo e Wallace.

Volantes: Eurico, Henrique, Nilton, Souza e Tinga.

Meias: Alisson, Elber, Júlio Baptista e Marlone.

Atacantes: Luan e Marcelo Moreno.