Marcelo Oliveira define Palmeiras para jogo do Paulistão com estreias

O técnico Marcelo Oliveira comandou na tarde desta quarta-feira o último treino antes da partida contra o São Bento, nesta quinta, às 21 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e o treinador fez mudanças na equipe titular do Palmeiras. Egídio, Jean e Barrios são as principais novidades da equipe titular.

Na lateral esquerda, Zé Roberto será poupado, pois, segundo o treinador, está com a perna pesada. No meio, Jean está melhor fisicamente e também vai aproveitar que o volante Arouca sentiu muito a intensidade do jogo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto (SP), e estreia pelo Palmeiras já como titular.

A outra novidade, essa já esperada, é o retorno do atacante Lucas Barrios, recuperado de uma inflamação na região lombar. O paraguaio não disputou o torneio amistoso no Uruguai e nem a primeira rodada do Estadual.

O time titular que treinou na Academia de Futebol foi formado com Fernando Prass; Lucas, Leandro Almeida, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Jean, Dudu, Robinho e Gabriel Jesus; Lucas Barrios. Já os reservas jogaram com Vagner; João Pedro, Roger Carvalho, Thiago Martins e Victor Luis; Matheus Sales, Moisés, Allione, Régis e Erik; Alecsandro.

Durante o treino, Marcelo Oliveira chegou a fazer mudanças. Saíram do time titular Barrios e Gabriel Jesus e entraram, respectivamente, Erik e Alecsandro. No time reserva, Fellype Gabriel e Cristaldo entraram entre os reservas e Rodrigo, que estava com os demais atletas treinando no campo ao lado, também entrou no lugar de Moisés.

O atacante Rafael Marques foi regularizado nesta quarta-feira e está em condições legais de voltar a jogar pelo Palmeiras. Entretanto, ele foi liberado do treino de quarta para resolver assuntos particulares e não enfrenta o São Bento.