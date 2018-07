Marcelo Oliveira descarta poupar de novo os titulares do Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro enfrentou o Bahia no último domingo com um time formado basicamente por reservas, mas isso não acontecerá no próximo compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o técnico Marcelo Oliveira avisou que não poupará os titulares no próximo domingo, quando a equipe vai encarar o São Paulo, em Uberlândia, pela segunda rodada da competição. O treinador, inclusive, destacou a importância do confronto.

"O jogo com o São Paulo é um jogo fundamental para o Campeonato Brasileiro. Em um campeonato de pontos corridos é importantíssimo você, desde a primeira rodada, estar jogando com toda a intensidade e buscando pontuar porque esses pontos, lá no final do campeonato, vão fazer muita diferença", disse.

Na semana passada, Marcelo explicou que pouparia os titulares diante do Bahia - o Cruzeiro venceu por 2 a 1 - porque o time esteve envolvido em várias decisões seguidas. Dessa vez, porém, decidiu usar a força máxima, mesmo que no dia 30 o time tenha outra partida importante, o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai - no primeiro duelo, no Mineirão, os times empataram por 1 a 1.

"Nós analisamos bem a situação dos atletas, que descansaram por um bom tempo. Então, a gente vai com força máxima, a não ser que tenha um ou outro jogador que esteja mais desgastado, com propensão a algum tipo de lesão e na quarta-feira da mesma forma. Não tem como fugir disso, sempre jogar jogos decisivos com toda a intensidade, com todo o comprometimento que o Cruzeiro tem tido sempre", declarou o treinador cruzeirense.